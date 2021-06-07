Азербайджан назвал дату открытия сухопутных границ

Азербайджан планирует с 15 июня открыть сухопутные границы, которые были закрытые более года из-за пандемии Covid-19, сообщает Вести.

Руководство ГТК дало поручения главным территориальным таможенным управлениям, началась подготовка к открытию пунктов на следующей неделе.

В настоящее время устанавливаются правила досмотра пассажиров и грузов. Пассажирам, въезжающим на таможенно-пропускной пункт в автобусах, будет запрещено сходить с транспортного средства и проходить досмотр. Они будут проверяться, находясь в транспортном средстве. Пассажиры, пересекающие пост в индивидуальном порядке, будут проходить особый контроль.