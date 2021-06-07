В Украине построят третий в мире по мощности завод по переработке кукурузы

На новом заводе планируется перерабатывать 1 млн т зерна в год и производить 19 продуктов из кукурузы. По мощности это будет третий завод в мире, сообщает AgroPortal.

Об этом рассказал президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко во время форума Grain Storage Forum Elevator 2021.

«Каждую неделю имею минимум две встречи с представителями Китая и стран Ближнего Востока. Китайские инвесторы хотят построить третий в мире по мощности завод по переработке кукурузы. Единственная преграда — обеспечение электроэнергией, возможно будет построена электростанция», — пояснил Леонид Козаченко.

По его мнению, объемы хранения зерна в стране нужно увеличить минимум на 10 млн т. Стоимость строительства внутреннего элеватора составляет $150-200 на тонну продукции, припортового терминала — $250-300 на тонну.

«Это длинные деньги. Окупаемость элеватора — 7-10 лет. Где взять такие средства — вопрос номер один», — добавил Леонид Козаченко.

По его словам, при условии инвестиций в размере $75 млрд Украина могла бы утроить валовое производство аграрной продукции.