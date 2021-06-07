Зеленская в трендовом костюме встретилась с послом Швеции

Первая леди Украины Елена Зеленская появилась на официальной встрече в стильном наряде – классический костюм темно-синего цвета она скомбинировала с белоснежными лодочками. Сообщается, что мероприятие было приурочено к празднованию Национального дня Швеции, сообщает Обозреватель.

В таком аутфите Зеленская пришла на встречу с послом Швеции в Украине Тобиасом Тибергом. 6 июня был запущен украиноязычный аудиогид в Музее Ваза и также состоялась презентация арт-зоны, которая посвящена дружбе стран. Об этом первая леди рассказала на своей официальной странице в Instagram. ﻿Свой образ жена президента дополнила белой блузой, массивными сережками и элегантной прической.

Елена Зеленская показала новый образ фото/olenazelenska_official