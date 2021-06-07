Ядерное оружие Украины контролировали в Москве, - Кравчук

Первый президент Леонид Кравчук заявил, что после распада СССР контроль над ядерным арсеналом в Украине осуществлялся из Москвы, сообщает InfoResist.

По его словам, в Украине было 1200 ядерных боеголовок, однако управлять ими Киев не мог. Кравчук подчеркнул, что управление ядерным оружием осуществлялось из Москвы.

"У меня не было черного чемоданчика: он был в Москве. Я мог только по телефону говорить с командующим ракетной армии (в Москве), а он мог выполнять или не выполнять мои просьбы, не говоря уже о поручениях: это нереально было. У Украины не было возможностей контролировать и заменить ядерное оружие", — рассказал Кравчук.

Первый президент также сказал, что содержание в боеготовности 175 ракетных шахт стоило бы Украине $175 млрд, при этом по актуальному курсу сумма составляет $300 млрд.

Вместе с тем Кравчук заявил, что он не верит в то, что Россия может применить ядерное оружие против Украины.