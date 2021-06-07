Президент анонсировал аудит всех водных ресурсов

Президент Владимир Зеленский заявил, что будет проведен комплексный аудит всех водных ресурсов Украины, сообщает Экономическая правда.

Об этом он сказал во время выступления на форуме "Украина 30. Экология".

"Третий вопрос - это водные ресурсы и качественная питьевая вода. Мы обсуждали этот вопрос на прошлом заседании СНБО, и, аналогично аудиту недр, будет проведен комплексный аудит всех водных ресурсов Украины.