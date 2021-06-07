Гороскоп здоровья на неделю 7-13 июня: Ракам и Овнам нельзя переедать

Звезды и планеты предсказывают не только наше будущее, но и состояние здоровья в ближайшие дни. Гороскоп здоровья подскажет всем знакам зодиака какие опасности поджидают вас на этой неделе, и как защитить себя от возможных недугов, сообщает УНИАН.

Овен

На этой неделе вы часто будете чувствовать усталость, рассеянность, недостаток энергии. Будьте внимательны на дороге. К концу недели ваше самочувствие может ухудшиться, если вести вредный образ жизни.

Телец

На этой неделе Тельцам стоит заняться здоровьем своих волос. Полезно делать увлажняющие маски и наносить средства по уходу. С четверга начнутся проблемы с зубами и деснами. Полезно будет сходить к стоматологу.

Близнецы

В первой половине недели Близнецы столкнутся с частыми головными болями и недосыпанием. К четвергу ваше самочувствие значительно улучшится, вы почувствуете прилив сил. Сложные задачи лучше оставить на выходные.

Рак

Переедание и вредная пища очень опасны для вас в этот период. Любые излишки еды быстро отложатся у вас на животе. Обратите внимание на здоровье печени и почек - эти органы сейчас очень уязвимы. Сигареты, соленая еда и алкоголь - ваши главные враги.

Лев

Гороскоп советует вам по возможности ложиться спать пораньше, чтобы улучшить самочувствие. Также Львам следует проводить больше времени на свежем воздухе и чаще ходить пешком. Также обратите внимание на здоровье коленей и лодыжек.

Дева

Неделя идеально подходит для разгрузки и очищения организма. Не стоит употреблять тяжелую пищу и алкоголь. Также это хороший период для избавления от вредных привычек и приобретения полезных. Новые правила быстро станут частью вашей жизни.

Весы

Если вы заболеете на этой неделе, лечение будет непростым. Лекарства станут действовать хуже, чем вы рассчитывали, выздоровление затянется. В среду и субботу постарайтесь не планировать операции и не посещать врача. Хорошая неделя для косметологических процедур и массажа.

Скорпион

На этой неделе вы будете очень чувствительны к переменам погоды. В дождливые дни не позволяйте себе промокнуть, а в жару избегайте перегрева. Чаще проветривайте помещение и не бойтесь сквозняков - пыль и микробы в комнате гораздо опаснее.

Стрелец

Эта неделя хорошо подходит для тренировок и занятий спортом, однако нагружать нужно все группы мышц. Комплекс упражнений должен быть сбалансированный и без перегрузок. Не забывайте придерживаться техники безопасности. Болеющие Стрельцы смогут ускорить выздоровление с помощью посильных физических нагрузок.

Козерог

Раздражительность и нервозность серьезно навредят самочувствию Козерога. Ваше здоровье напрямую зависит от настроения. При подозрении на любое заболевание не занимайтесь самолечением и ни в коем случае не слушайте никого, кроме врача. Любые советы родных и друзей лишь навредят вам.

Водолей

Очень важно на этой неделе следить за чистотой воздуха и качеством питьевой воды. По возможности уезжайте за город в эти дни. Трудной эта неделя будет для аллергиков и людей с хроническими заболеваниями - возможны осложнения. Во вторник и воскресенье может болеть сердце.

Рыбы

Прислушивайтесь к сигналам своего организма и обращайте внимание на любые необычные изменения. На этой неделе вы можете обнаружить у себя скрытое опасное заболевание. Полностью доверяйте врачам и не занимайтесь самолечение. Также забудьте о народной и нетрадиционной медицине. На выходных повысится риск отравления, несварения и болей в желудке.