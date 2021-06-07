Клубника: польза и противопоказания

Есть просто так или с йогуртом, варить варенье и готовить неожиданные пикантные блюда – клубнику можно применять по-разному. Но, вероятно, мало кто из нас задумывается, сколько же ее можно. Разве что те, у кого есть аллергические реакции на ягоду. Диетолог Валентина Яковлева рассказала, кому следует быть острожным с клубникой, сообщает Сегодня.

Как клубника может помочь организму

Клубника – одна из самых вкусных летних ягод. Помимо восхитительного вкуса, клубника имеет множество полезных свойств для здоровья и хорошего самочувствия. По данным ВОЗ, если в рацион включена клубника, то полезные свойства ягоды помогут:

предотвратить диабет

рак

сердечно-сосудистые нарушения

Что полезного есть в клубнике для нас

Клубника богата клетчаткой, отличается очень высоким содержанием витамина С (выше, чем у лимона), содержит железо, кальций, калий, магний, йод, фолиевую кислоту и множество витаминов. Вдобавок она является богатым источником антиоксидантов, которые снижают риск развития хронических заболеваний, воспалений и помогает нам не стареть.

Исследования также показали положительное влияние клубники на здоровье глаз, неврологическое здоровье, здоровье кожи и кишечника.

Когда человек ест клубнику, у него повышается настроение: ягода стимулирует выработку гормонов радости в организме. В частности, приумножает содержание в крови дофамина.

Клубника как помощник в похудении

В 100 г клубнике содержится всего 32 ккал, поэтому ее часто включают в различные диеты﻿, а иногда она даже становится основным продуктом. Клубника, как и любой другой продукт, приносит пользу, если соблюдать меру в ее употреблении.

Кому следует быть осторожным с клубникой

Основные противопоказания касаются аллергических свойств клубники и ее кислотных компонентов. Она абсолютно не подходит тем, у кого выявлены проблемы с ЖКТ, подобные гастриту, эрозивной и язвенной болезням.

Клубника и аллергия

Эта ягода – сильный аллерген, поэтому раньше ее не рекомендовали давать детям в раннем возрасте. Однако сейчас специалисты полагают, что чем раньше дети контактируют с аллергенными продуктами, тем меньше вероятности развития аллергии. ﻿Естественно, стоит начинать с очень маленьких порций и следить за реакцией организма. ﻿Также считаются безосновательными предостережения от употребления клубники беременными женщинами. Если у вас не было аллергии до беременности, то никакого вреда умеренная порция ягод не принесет.

Клубника и пестициды

Вторая по величине угроза для здоровья связана с количеством пестицидов и химических веществ в клубнике, поэтому важно выбирать биологически выращенную клубнику.

В каком виде клубника полезней

Хочу заметить, что наибольшую пользу клубника приносит только в свежем виде. Самый эффективный способ консервации – не варенье или компоты, а замораживание клубники. Не забудьте отправить в морозильную камеру несколько лотков со спелыми ягодами, чтобы наслаждаться клубникой зимой! Хвостики от клубники лучше не выбрасывать, а готовить из них чай. Это прекрасный витаминный напиток, особенно при простуде. Лето – прекрасное время наслаждаться вкусом и наполнить организм жизненной энергией этой прекрасной ягодой.