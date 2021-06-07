Кулеба посетит Германию с официальным визитом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба с рабочим визитом отправится в Федеративную Республику Германия. Там он встретится со своим немецким коллегой Хайко Йозефом Маасом, обсудит интеграцию страны в ЕС и НАТО, заявили в пресс-службе украинского МИД, сообщает Корреспондент.

Визит состоится 8-9 июня.

"Дмитрий Кулеба проведет переговоры с министром иностранных дел Хайко Йозефом Маасом и двусторонние встречи с руководством парламента, членами правительства, лидерами ведущих политических партий и представителями бизнес-кругов Германии", — говорится в сообщении МИД.

Темы, которые будет обсуждать Кулеба: поддержка усилий по восстановлению суверенитета и территориальной целостности нашего государства, дальнейшая интеграция Украины в ЕС и НАТО, энергетическая безопасность Украины и Европы.