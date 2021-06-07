Каждый ребенок будет получать процент от добычи недр

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый ребенок в стране будет получать процент от добычи недр. Также он отметил, что по решению СНБО (Совет национальной безопасности и обороны) начался полный аудит всех недр и их пользователей, сообщает Обозреватель.

"Первый вопрос – это недра Украины, их использование. Долгое время эта отрасль ассоциировалась исключительно с коррупцией и незаконной добычей. Последние 2 года мы стремимся внедрять изменения, которые станут точкой невозврата в такой ситуации", – сказал глава государства на форуме "Украина 30.Экология".

Он отметил, что по решению СНБО начался полный аудит всех недр и их пользователей, в том числе поиск и отмена незаконно полученных разрешений и так называемых "спящих" лицензий. Зеленский добавил, что доступной всем стала геологическая информация, а специальное разрешение на добычу недр можно приобрести на открытом аукционе.

"Мы делаем все, чтобы недра работали на наши будущие поколения, среди прочего, были основой для внедрения экономического паспорта украинца, когда каждый наш ребенок будет получать процент от добычи недр и сможет использовать эти средства на образование, обучение в Украине" , – отметил президент.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна как можно быстрее вступить в НАТО, ведь на кону безопасность нашей страны. При этом Альянс должен принять решение о вступлении Украины немедленно.