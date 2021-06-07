Эрдоган пообещал спасти Мраморное море от морской слизи
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал спасти Мраморное море от вспышки морской слизи, которая тревожит биологов и экологов. Об этом пишут иностранные СМИ.
Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что неочищенные отходы различных компаний сбрасываются в Мраморное море, а изменение климата вызвало цветение так называемых
"морских соплей".
Министерству окружающей среды и урбанизации уже поручено скоординировать свои действия с соответствующими учреждениями и муниципалитетами.
В свою очередь, эксперты подчеркнули, что промышленное загрязнение
"душит" моря Турции, а повышение температуры воды из-за изменения климата усугубляет эту проблему.