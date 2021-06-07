Эрдоган пообещал спасти Мраморное море от морской слизи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал спасти Мраморное море от вспышки морской слизи, которая тревожит биологов и экологов. Об этом пишут иностранные СМИ.

Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что неочищенные отходы различных компаний сбрасываются в Мраморное море, а изменение климата вызвало цветение так называемых "морских соплей".

Министерству окружающей среды и урбанизации уже поручено скоординировать свои действия с соответствующими учреждениями и муниципалитетами.