Эрдоган пообещал спасти Мраморное море от морской слизи

Эрдоган пообещал спасти Мраморное море от морской слизи
Фото: Википедия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал спасти Мраморное море от вспышки морской слизи, которая тревожит биологов и экологов. Об этом пишут иностранные СМИ.

Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что неочищенные отходы различных компаний сбрасываются в Мраморное море, а изменение климата вызвало цветение так называемых "морских соплей".

Министерству окружающей среды и урбанизации уже поручено скоординировать свои действия с соответствующими учреждениями и муниципалитетами. 

В свою очередь, эксперты подчеркнули, что промышленное загрязнение "душит" моря Турции, а повышение температуры воды из-за изменения климата усугубляет эту проблему.

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