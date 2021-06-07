На Банковой предлагают подключить к обсуждению "СП-2" журналистов и общественников

Тематика строительства части магистрального газопровода "Северный поток-2" между РФ и Германией по дну Балтийского моря должна обсуждаться с участием журналистов и представителей гражданского общества. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает Интерфакс-Украина.

"Тема строительства "Северного потока-2" не должна быть сугубо кабинетной, сугубо политической. Это то, о чtм должен быть разговор и с участием журналистов, и с участием представителей гражданского общества. Чтобы ни у кого в политике не было иллюзии, что реализация этого проекта обойдется без последствий", - сказал Подоляк в комментарии.

Он также отметил, что окончание строительства "Северного потока-2" демонстрирует, насколько большая дистанция между тем, что говорят западные политики, и тем, что они делают.

По словам советника руководителя ОП, "сейчас настал решающий момент, который заключается в том, применит ли президент США Джо Байден имеющиеся у него инструменты для того, чтобы остановить реализацию строительства "Северного потока-2".

"Сделает ли он это? Цена ответа на этот вопрос очень высокая. Это не только угроза для Украины как транзитера российского газа, не только ослабление сдержек для России, которые не позволяют расширить агрессию против Украины и других стран Восточной Европы, но это и выбор – победит или проиграет Запад в противостоянии с Россией", - сказал Подоляк.

Как сообщалось, морской газопровод "Северный поток-2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. "Газпром" достраивает "Северный поток-2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу.