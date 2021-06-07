На Ивано-Франковщине предпринимателей засудят за незаконную добычу нефти

Сотрудники ГУ ГФС в Ивано-Франковской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве по фактам незаконной добычи нефти, а также легализации (отмывания) имущества и средств, полученных преступным путем, сообщает Enkorr.

Отмечается, что должностные лица нескольких обществ, без предусмотренных законом разрешений и без уплаты соответствующих сборов, организовали незаконную добычу нефти и конденсата из скважины государственного фонда в нефтепромышленном регионе на территории области.