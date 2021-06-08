За что автомобилиста могут оштрафовать в Польше

Много украинцев ездят в Польшу на заработки или путешествовать. Если это делать на автомобиле, то очевидно, что нужно знать местные правила дорожного движения. В общем везде они почти одинаковые, но в некоторых странах есть особенности, сообщает Обозреватель.

В Польше ПДД несколько отличаются от украинских, поэтому их надо изучить заранее. Как сообщает сайт inPoland, штраф там можно получить за некоторые действия, которые в Украине не являются противозаконными.

Например, в Польше нельзя выезжать на перекресток на "желтый свет". Исключение может быть, если оно загорается на светофоре в последний момент, и водитель не смог бы вовремя затормозить. Штраф за такое нарушение составляет 6 штрафных баллов и до 500 злотых.

В Польше нельзя выезжать на перекресток на "желтый свет". Источник: Unsplash

Также нельзя обгонять другие транспортные средства на обозначенном повороте. Это разрешено только на односторонних и двусторонних дорогах с обозначенными полосами. За нарушение этого правила назначат 5 штрафных баллов и придется заплатить 300 злотых.

Еще одним интересным запретом является немытый автомобиль. Например, если вы преодолевали бездорожье, то вы может загрязнить дорогу. А это, в свою очередь, тянет на штраф до 1500 злотых.

В Польше нельзя парковаться на территории для такси. Если есть перечеркнутый знак со словом "Такси", то это означает начало остановки этих авто, а не ее окончания. Многие водители могут неправильно понимать эту табличку. А знак "Такси" без креста означает конец остановки. Штраф за нарушение этого правила составляет 100 злотых и 1 штрафной балл.

В стране запрещено парковаться на территории для такси. Источник: Unsplash

Кроме того, возможен штраф, если не пропустить человека с инвалидностью. Когда водитель видит кого-то с заметно пониженной подвижностью, кто переходит дорогу не на пешеходном переходе, то он должен остановиться. Если этого не сделать, предусмотрен штраф в размере 350 злотых.

В стране можно парковаться на тратуаре, но для этого нужно оставить пешеходам минимальное расстояние 1,5 метра. Если за этим не проследить, то это приведет к санкции в размере 100 злотых и 1 штрафного балла.

Также в Польше ограничения скорости для легкового автомобиля с прицепом такое же, как для грузовиков. На автостраде это 80 км/ч. На других дорогах, где обычным машинам можно ехать 90 км/ч, авто с прицепом должно двигаться со скоростью 70 км/ч.

Еще водителей могут оштрафовать на 200 злотых за ненадлежащее использование аварийной полосы автострады. На ней можно останавливаться только в случае аварийной остановки.