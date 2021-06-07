Три украинских города могут увеличить

В Украине могут увеличить территорию трех городов. Верховной Раде рекомендуют одобрить соответствующие проекты постановлений №5487, №5489 и №5491, сообщает РБК-Украина.

Соответствующую рекомендацию дал комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, региональной политики и градостроительства.

Территорию города Миргород Полтавской области хотят увеличить на 1398,91 гектара земель и утвердить его территорию общей площадью 4265,05 гектара земель; города Ильинцы Винницкой области - на 2326 гектаров земель и утвердить территорию общей площадью 3106 гектаров земель.

Границы города Сосновка Львовской области планируют увеличить на 102,5924 гектара земель и утвердить его территорию общей площадью 300,5924 гектара земель.