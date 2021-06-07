В Малайзии людей с температурой будут отслеживать с помощью дронов

В Малайзии будут использовать дронов для определения людей с высокой температурой в общественных местах, пишут международные СМИ.

Устройство с помощью датчиков инфракрасного излучения может фиксировать повышенную температуру тела на высоте до 20 метров. В полиции страны заявили, что такие меры необходимы для снижения уровня распространения COVID-19.

Сейчас в Малайзии фиксируют до 9000 новых случаев заражения ежедневно, причем большая часть возникает вследствие неизвестных контактов больных людей в обществе.

В стране закрыты школы и торговые центры; предприятия производственного сектора работают с сокращением рабочей силы. Согласно правилам, только два члена одной семьи могут выходить на улицу, чтобы купить предметы первой необходимости, заниматься неконтактным спортом или обращаться за медицинской помощью рядом с домом.