Эксперты назвали крупу, которая очищает печень от токсинов

Желтый цвет кожи, усталый внешний вид и неприятный запах изо рта может свидетельствовать о заболевании органа. Злаковое растение помогает привести организм в порядок, сообщает ChangeUA.

Печень является «естественным» фильтром. Ее главная функция — очищение организма от токсинов и вредных веществ. Однако, иногда печень сама нуждается в прочистке, чтобы продолжать бесперебойную работу.

На это могут указывать такие симптомы:

Изменение цвета мочи. Воспаление желудка и диарея. Неприятный запах изо рта. Изжога. Усталость. Цвет и чувствительность кожи. Задержка жидкостей в тканях.

Жирная пища, алкоголь, фастфуд, продукты с высоким содержанием белка и жареная пища наносят колоссальный вред для печени. Они способствуют накоплению токсинов и жира, а также повышают уровень «плохого» холестерина в крови.

Очистить печень безопасным способом поможет овес. Этот злаковый продукт содержит органические кислоты (щавелевая, эруковая, малоновая) — они связывают вредные соединения и выводят их из организма. Клетчатка, входящая в состав овса, нормализует работу кишечника, впитает токсины и выведет их естественным путем. Также продукт способствует выведения лишнего холестерина из организма, поэтому является незаменимым помощником при диабете.

Для приготовления отвара необходимо взять 1 литр воды, добавить 120г очищенного злака и варить на протяжении 15 минут. После оставить настаиваться на 2-4 часа. Ограничений по приему нет, главное, не выпивать более ¼ стакана за раз. Добавление в ежедневный рацион овса — одна из полезных здоровых привычек. Чтобы усилить эффект очищения печени, необходимо придерживаться курса 15 дней. Каждый день перед приемом пищи выпивать по пол стакана отвара.

Овес очищает не только печень, но и нормализует обмен веществ, улучшает метаболизм, укрепляет сосуды и иммунитет.