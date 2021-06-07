Выставлен на продажу участок "Родовид Банка" за сотни миллионов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на аукцион земельный участок под строительство в Киеве, принадлежащий АО "Родовид Банк", пребывающему в ликвидации, сообщает БизнесЦензор.

Торги состоятся 30 июня в системе Prozorro.Продажи.

Участок расположен в Оболонском районе столицы в районе улиц Озерная, Богатырская и Северная, недалеко от станции метро "Героев Днепра". Его площадь составляет более 113,5 га.

Отмечается, что целевое предназначение земли – строительство, эксплуатация и обслуживание жилых домов и социально-культурных объектов. Ранее актив выставлялся на аукцион, однако не был куплен.

Стартовая цена лота – 370 млн грн. Аукцион пройдет по голландской модели.