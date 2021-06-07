СБУ разоблачила масштабное изготовление и сбыт амфетамина

Служба безопасности Украины обезвредила организованную преступную группу, которая занималась масштабным изготовлением и сбытом амфетамина. Операция проводилась совместно с Центральным следственным Бюро полиции Польши.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ﻿.

Оперативники спецслужбы установили, что организовали наркобизнес пятеро жителей Ивано-Франковской области. По оперативной информации, один из организаторов координировал деятельность группировки из-за решетки, где отбывает наказание за насильственные преступления и незаконный оборот наркотиков. Амфетамин изготавливали в двух нарколабораториях в Ивано-Франковской области.

Прекурсор нитороетан дельцы ввозили в Украину контрабандой из стран ЕС через границу с Польшей. СБ Украины совместно с международными партнерами задокументировала переправки злоумышленниками 50 литров нитроэтану через польско-украинскую границу.

По предварительной информации, еженедельно наркодельцы изготовляли и сбывали амфетамина на 4 миллиона гривен. За один цикл производили до 10 килограммов психотропа. Лаборатории действовали с марта 2021 года.

Основными оптовыми покупателями наркодельцов были владельцы анонимных специализированных Telegram-каналов, и продавали товар конечным клиентам. Заказ они отправляли почтой по всей территории Украины.

Правоохранители задержали, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, четырех ключевых фигурантов "на горячем" во время изготовления очередной партии психотропа.

В нарколаборатории правоохранители изъяли:

более 12 литров амфетамина в жидком состоянии;

35 литров Нитроэтан;

20 килограммов прекурсора фенилнитропропену;

почти 500 литров химических реактивов;

лабораторное оборудование.

Общая стоимость изъятых запрещенных веществ составляет почти 2 млн грн.

Задержанным сообщено о подозрении в незаконном изготовлении, хранении, перевозке, пересылке с целью сбыта, а также незаконном сбыте психотропных веществ в особо крупных размерах, совершенных в составе организованной преступной группы. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.