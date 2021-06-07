СБУ разоблачила масштабное изготовление и сбыт амфетамина
Служба безопасности Украины обезвредила организованную преступную группу, которая занималась масштабным изготовлением и сбытом амфетамина. Операция проводилась совместно с Центральным следственным Бюро полиции Польши.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что организовали наркобизнес пятеро жителей Ивано-Франковской области. По оперативной информации, один из организаторов координировал деятельность группировки из-за решетки, где отбывает наказание за насильственные преступления и незаконный оборот наркотиков. Амфетамин изготавливали в двух нарколабораториях в Ивано-Франковской области.
Прекурсор нитороетан дельцы ввозили в Украину контрабандой из стран ЕС через границу с Польшей. СБ Украины совместно с международными партнерами задокументировала переправки злоумышленниками 50 литров нитроэтану через польско-украинскую границу.
По предварительной информации, еженедельно наркодельцы изготовляли и сбывали амфетамина на 4 миллиона гривен. За один цикл производили до 10 килограммов психотропа. Лаборатории действовали с марта 2021 года.
Основными оптовыми покупателями наркодельцов были владельцы анонимных специализированных Telegram-каналов, и продавали товар конечным клиентам. Заказ они отправляли почтой по всей территории Украины.
Правоохранители задержали, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, четырех ключевых фигурантов
"на горячем" во время изготовления очередной партии психотропа.
В нарколаборатории правоохранители изъяли:
- более 12 литров амфетамина в жидком состоянии;
- 35 литров Нитроэтан;
- 20 килограммов прекурсора фенилнитропропену;
- почти 500 литров химических реактивов;
- лабораторное оборудование.
Общая стоимость изъятых запрещенных веществ составляет почти 2 млн грн.
Задержанным сообщено о подозрении в незаконном изготовлении, хранении, перевозке, пересылке с целью сбыта, а также незаконном сбыте психотропных веществ в особо крупных размерах, совершенных в составе организованной преступной группы. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.