Иран пообещал предоставить Украине материалы дела о сбитом Boeing

Иранская сторона по результатам третьего раунда переговоров с Украиной по делу о сбитом самолете "Международных авиалиний Украины" (МАУ) рейса PS752 возле Тегерана пообещала предоставить следствию Украины доступ к материалам дела, заявил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов, сообщает Интерфакс-Украина.

"Родственники жертв PS752 спрашивают о завершении переговоров Украины и Ирана. Официального подтверждения о начале судебного процесса мы так и не получили. Однако Иран пообещал предоставить следствию Украины доступ к материалам дела в суде в Тегеране, а также данные по квалификации преступления и меры ответственности", – написал Мамедов в Twitter в понедельник.

2-3 июня в Киеве состоялся третий раунд консультаций между Украиной и Ираном по делу о сбивании рейса PS752.

8 января 2020 года пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев, был сбит в районе международного аэропорта им. Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших – 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 10 – Швеции, четыре – Афганистана, по три – ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами "Корпуса стражей Исламской революции" (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

В конце июля в Киеве прошли переговоры с иранской стороной по выплате компенсаций за сбитый самолет МАУ. 20 октября Украина и Иран завершили второй раунд переговоров по сбитому самолету МАУ вблизи Тегерана.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 5 января 2021 года сообщил, что страна получила от Ирана проект технического отчета относительно обстоятельств катастрофы самолета Boeing 737 МАУ 8 января 2020 года.

В феврале СМИ опубликовали аудиозапись, на которой человек, опознаваемый как министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф, обсуждает возможность того, что уничтожение рейса PS752 было преднамеренным актом. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что органы досудебного расследования и прокуратуры Украины исследуют аудиозапись.