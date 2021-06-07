Дамба, которая перекрывает воду к аннексированному Крыму, стала разрушаться

Дамба на 91-ом километре Северо-Крымского канала, которая перекрывает воду к аннексированному полуострову Крым, стала разрушаться, сообщает Первый деловой телеканал.

Известно, что эту временную плотину в 2014 году собственными силами соорудили местные фермеры. Для ее возведения использовались мешки с песком и металлические конструкции. Теперь местные жители стали замечать, что заграждение стало пропускать воду, которая течет из Днепра в Крым.

Кроме того, эксперты говорят, что дно канала теперь сухое, оно уже поросло деревьями, а 7 лет назад тут было 5 метров воды.

Следует отметить, что помимо этого временного барьера, в Херсонской области в 2015 году начали возводить новую дамбу, чтобы вода не попала в захваченный Россией украинский полуостров. Однако, сооружение так и не достроили. И даже сейчас новая дамба не готова к эксплуатации.