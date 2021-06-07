Представление декларации для выезда за границу на ПМЖ: что стоит знать

Плательщики налога - резиденты, выезжающие за границу на постоянное место проживания, обязаны подать в контролирующий орган налоговую декларацию не позже 60 календарных дней, предшествующих выезду (п. 179.3 ст. 179 Налогового кодекса, сообщает ЮрЛига.

Об этом напоминают специалисты Главного управления ГНС в Хмельницкой области.

Налоговая декларация подается за отчетный период в установленные НКУ сроки контролирующему органу, в котором находился на учете налогоплательщик (п. 49.1 ст. 49 НКУ).

Все физические лица - плательщики налогов и сборов регистрируются в контролирующих органах путем включения сведений о них в Государственный реестр физических лиц - плательщиков налогов в порядке, определенном НКУ. Учет налогоплательщиков в контролирующих органах ведется по налоговым номерам.

Следовательно, гражданин Украины, который выписался с последнего места постоянного проживания в Украине и сдал паспорт гражданина Украины, в соответствии с нормами действующего законодательства обязан предоставить налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах в контролирующий орган по месту нахождения на учете, которое было указано в учетной карточке налогоплательщика.