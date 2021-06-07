С 9 июня Франция откроется для украинцев

Франция с 9 июня открывается для украинцев: условием въезда является полная вакцинация исключительно утвержденными ЕМА вакцинами и отрицательный тест на коронавирус. Об этом рассказал ﻿руководитель консульского отдела, первый секретарь посольства Украины во Франции Николай Собко, сообщает Деловая столица.

Франция разделила все страны на три зоны. Украина находится во второй категории (оранжевая).

"В случае, если гражданин Украины получил две дозы одной из признанных вакцин в ЕС (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson), то он сможет без каких-либо преград посетить Францию. В таком случае гражданин Украины должен иметь подтверждение полной вакцинации одной из вышеупомянутых вакцин (2 дозы от Pfizer, Moderna, AstraZeneca или одной дозы от Johnson&Johnson). К сожалению, французская сторона пока не анонсировала формат такого подтверждения (так называемого "санитарного паспорта")", — заявил Собко.

"Если же гражданин Украины не прошел полной вакцинации одной из признанных вакцин в ЕС, то он может въехать во Францию исключительно при наличии крайней острой необходимости и оформления на основании этого соответствующего разрешения на въезд в Посольстве Франции в Украине", — отметил консул.

В посольстве напомнили, что граждане Украины — члены семей граждан Франции и их дети; те, кто имеют вид на жительство во Франции или долгосрочную французскую визу с правом на проживание во Франции; студенты и предъявители долгосрочной визы Passeport Talent; медработники, стажеры и ученые, которые въезжают в рамках борьбы с COVID-19; дипломаты и члены их семей могут въезжать во Францию без необходимости получения соответствующего разрешения в посольстве Франции в Украине.