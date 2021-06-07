СБУ разоблачила экс-чиновника СНБО, который был завербован спецслужбой

По материалам контрразведки Службы безопасности Украины, следователи заявили о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины бывшему чиновнику с допуском по форме 2 Администрации Президента и Аппарата СНБОУ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники СБ Украины установили, что чиновник категории "Б" в течение длительного времени собирал и передавал кураторам информацию, в том числе закрытого характера. Заказчиков, в частности, интересовали данные о деталях функционирования органов государственной власти Украины.

1 июня 2021 года суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Обвинительные материалы направлены в суд.