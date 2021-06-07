Класть смартфон под подушку вредно для здоровья

Американские специалисты сошлись на мнении, что оставлять свой телефон под подушкой на всю ночь - чрезвычайно вредная привычка. Оказывается, гаджет способен существенно навредить здоровью человека и даже привести к необратимым последствиям.

Научные работники из департамента здравоохранения Калифорнии настоятельно рекомендуют перед сном убирать свои смартфоны как можно дальше - минимальное расстояние от тела должно составлять один метр. Такие меры предосторожности необходимо принимать в связи с электромагнитным излучением, которое исходит непосредственно от включенного гаджета. По словам ученых, оно способно в разы увеличить риск развития бесплодия и онкологических заболеваний.

Судя по результатам исследований, в особой зоне риска находятся дети и подростки - их организм еще формируется, а потому влияние электромагнитного излучения в этом случае более агрессивно. Те же, кто регулярно оставляет смартфон под подушкой, рано или поздно сталкиваются с нарушениями сна, рассеянностью и проблемами с психическим здоровьем. А потому на период отдыха лучше убирать гаджет как можно дальше от собственной постели (и даже от прикроватной тумбочки).

Но и это еще не все. Эксперты призывают мужчин отказаться от привычки носить смартфоны в карманах брюк. От них исходит радиочастотное излучение, которое способно ухудшить качество спермы.