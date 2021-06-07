В Украине появятся две новые монеты

Национальный банк выпустит в оборот две новые памятные монеты – "Спадок" и "Евгений Коновалец". Выход запланирован на 9 июня, сообщает UBR.

В частности, первая – посвящена раскрытию народного искусства, науки, быта в художественно-образной манере, что перешло в наследство от предыдущих поколений и представлено древними символами, закодированными на писанках, вышиванках и орнаментах, говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.

На реверсе монеты в окружении стилизованной растительности размещено изображение казака Мамая, символизирующего свободолюбие и бессмертие украинского народа.

Серебренная монета отчеканена специальным анциркулейтедом выйдет тиражом в 4 тыс. экземпляров и диаметром 38,6 мм. Номинал – 10 грн.

Вторую монету НБУ посвятил военному и политическому деятелю Евгению Коновальцу – полковнику армии Украинской народной республики (УНР). Он трансформировал сечевую формацию в полк "Сечевых стрельцов", который стал самой дисциплинированной частью армии УНР. Портрет Коновальца украшает реверс памятных денег.

Тираж этих нейзильберовых монет диаметром 31 мм составит 35 тыс. единиц. Номинал – 2 грн.