Самый богатый человек мира полетит в космос

Основатель Amazon Джефф Безос полетит в космос со своим братом и победителем аукциона в рамках первого космического полета Blue Origin 20 июля. Об этом самый богатый человек мира написал в Instagram, сообщает Лента.Ру.

"С пяти лет я мечтал о путешествии в космос. 20 июля я отправлюсь в это путешествие со своим братом. Величайшее приключение с моим лучшим другом", — заявил Безос.

Компания Blue Origin, принадлежащая миллиардеру, сообщила в своем Twitter-аккаунте, что вместе с Безосом и его братом в космос отправится победитель аукциона, который завершится 12 июня. Регистрация желающих закончится 10 июня.