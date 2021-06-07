В Ровенской области разоблачили контрабанду янтаря почти на 5 млн

Служба безопасности Украины (СБУ) в Ровенской области заблокировала системный механизм незаконной добычи янтаря в больших объемах, его обработку и сбыт за границу. Во время обысков правоохранители изъяли почти 650 кг драгоценного камня, сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что сотрудники СБУ разоблачили 16 злоумышленников во время незаконной добычи янтаря на землях государственного фонда вблизи с. Новички Вараского района.

Так, в ходе 24 обысков правоохранители изъяли почти 650 кг янтаря-сырца различных фракций, 35 мотопомп кустарного производства, орудие, предназначенное для незаконной добычи камня, черновые записи, а также три единицы огнестрельного оружия.

По оперативной информации, обнаруженный товар злоумышленники планировали контрабандой переправить в одну из стран Восточной Азии.

Известно, что к схеме причастны 10 жителей райцентра Сарны, которые нелегально добывали янтарь для реализации на черном рынке, а часть товара для перепродажи они скупали у других участников теневого промысла.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 240-1 (незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переделки янтаря) УК продолжается досудебное расследование для привлечения правонарушителей к ответственности.