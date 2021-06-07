Зеленский спланировал в ближайшие три года сажать более 10 деревьев в секунду
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен посадить в стране миллиард деревьев за три года.
Об этом сообщает Telegram-канал Политика Страны
Так, согласно математическим подсчетам, сделанными журналистами, получается, что для выполнения этой цели понадобиться сажать 333 333 333 дерева в год или более 10 деревьев в секунду.
К слову, нардеп Александр Дубинский уже успел в своем Telegram-канале отреагировать на инициативу президента.
Дубинский задал Владимиру Зеленскому два вопроса. Первый: остановлены ли нелегальные вырубки леса по всей стране?
"Или будете садить рубщикам "на вырост"?" - интересуется политик.
Второй: придумал ли он название для своего очередного проекта? Стоит отметить, что Дубинский также предложил свой вариант названия - "Большое садоводство".