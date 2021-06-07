Зеленский спланировал в ближайшие три года сажать более 10 деревьев в секунду

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен посадить в стране миллиард деревьев за три года.

Об этом сообщает Telegram-канал Политика Страны

Так, согласно математическим подсчетам, сделанными журналистами, получается, что для выполнения этой цели понадобиться сажать 333 333 333 дерева в год или более 10 деревьев в секунду.

Telegram-канал Политика Страны

К слову, нардеп Александр Дубинский уже успел в своем Telegram-канале﻿ отреагировать на инициативу президента.

Дубинский задал Владимиру Зеленскому два вопроса. Первый: остановлены ли нелегальные вырубки леса по всей стране?

"Или будете садить рубщикам "на вырост"? " - интересуется политик.

Второй: придумал ли он название для своего очередного проекта? Стоит отметить, что Дубинский также предложил свой вариант названия - "Большое садоводство".