В Донецкой области мужчина взорвал гранатой автомобиль: есть жертвы

В поселке Сартана (Донецкая область) мужчина бросил гранату под припаркованный автомобиль. В результате взрыва пострадали два человека, сообщает РБК-Украина.

На улице Огородняя возле магазина отмечали день рождения. К магазину подошел человек, который спровоцировал конфликт. Очевидец происшествия говорит, что это сотрудник силовых структур.

"Стал приставать к людям, угомонить его не могли. Он бросил гранату под машину именинника. От взрыва вылетели окна в магазине. Двое ребят, именинник и его друг получили осколочные ранения" , - сообщает издание, ссылаясь на слова очевидца.

В полиции данный факт подтвердили. Рассмотрение данного дела прокуратура передаст в Государственное бюро расследований. На данный момент известно, что подозреваемый задержан.