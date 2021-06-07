Зеленский просит ВР принять антикоррупционную стратегию

Зеленский просит ВР принять антикоррупционную стратегию

Украинский президент Владимир Зеленский просит парламент поддержать антикоррупционную стратегию, которую подготовило правительство. Документ содержит пять принципов, сообщает РБК-Украина.

"Парламенту следует сосредоточиться на том, что в последние четыре года в Украине отсутствует программный документ - антикоррупционная стратегия. Депутатам нужно принять как можно быстрее внесенный правительством проект об основах государственной антикоррупционной политики на 2020 - 2024 годы. Она должна содержать пять главных принципов", - отметил Зеленский.

Он также перечислил эти принципы:

  • оптимизация функций государственных органов власти
  • цифровая трансформация и полное открытие данных
  • удобные и законные сервисы
  • неотвратимость наказания за коррупционные правонарушения
  • общественная нетерпимость к коррупции

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