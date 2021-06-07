В Запорожье полиция арестовала лжеминера, требовавшего $1 млн и вертолет

В Запорожье полиция задержала мужчину 2000 года рождения, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил, что торговый центр "Украина" заминирован, и угрожал его взорвать. Мужчина требовал $1 млн и вертолет, сообщает Новое время.

В полиции Запорожской области уточнили, что во время переговоров он согласился на $15 тысяч.

Сообщение о минировании поступило в полицию 5 июня после 20:30. Полицейские эвакуировали из торгового центра около 400 человек и проверили помещения и прилегающую территорию. Взрывчатки они не обнаружили.

Мужчину, который сообщил о минировании торгового центра, задержали в его квартире.

Фото: Нацполиция

Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.