Майский импорт дизтоплива сократился

В мае 2021 г. импорт дизельного топлива в Украину сократился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 475,2 тыс. т. Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» с ссылкой на данные собственного исследования, сообщает Enkorr.

Импорт из Беларуси уменьшился на 26%, до 146,4 тыс. т. Данное снижение было ожидаемым в связи с подготовкой Мозырского НПЗ к плановому ремонту, который в итоге был смещен на 1 июня из-за неопределенности с загрузкой сырьем Новополоцкого НПЗ.

Снижение поставок из Беларуси рынок отчасти компенсировал за счет других направлений. В частности, отгрузки из Литвы за отчетный месяц выросли более чем в два раза, до 82,4 тыс. т, по сравнению с объемом поставок мая-2020 (37,8 тыс. т).

В портах было оформлено порядка 130 тыс. т дизельного топлива (+86% к апрелю прошлого года), из которых 34,7 тыс. т пришлось на Турцию, 34,7 тыс. т — на Грецию, 23,4 тыс. т — на Туркменистан. Также были отмечены морские поставки из Израиля (3,6 тыс. т) и Малайзии (4,8 тыс. т). Крупнейшим импортером морского ресурса выступили структуры Wexler Group с объемом 21,3 тыс. т.

Поставки ДТ из Российской Федерации сократились почти в 2,3 раза, до 115 тыс. т. Из этого объема 103,8 тыс. т было импортировано по железной дороге (+38% к маю-2020). Еще 10,2 тыс. т ресурса производства «Роснефти» через терминал в Гомеле было отгружено новым оператором поставок — компанией Socar New Energy.