Украинцы все чаще покупают электромобили: лидеры рынка

Продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в январе-мае 2021 года, по сравнению аналогичным периодом 2020 года, увеличились на 12% – до более 3 тыс. единиц, сообщает УНИАН.

Доля б/у техники в этом количестве составила 90%.

В мае текущего года украинский автопарк пополнился 622 автотранспортными средствами на аккумуляторных источниках питания, что на 34% меньше, чем в мае 2020 года.

Доля новых машин в майских регистрациях составила 11%.

Основную массу электромобилей в мае составили легковые машины (590 штук), из которых только 66 авто – новые. Регистрации легковых авто в мае в годовом выражении сократились почти на 36%.

Лидером рынка полностью электрических авто вновь стал Nissan Leaf – 186 регистраций.

На втором месте - Tesla Model 3 c результатом 66 зарегистрированных машин.

Третьей по популярности маркой стала AUDI E-Tron с результатом 33 авто.

Tesla Model S приобрели 32 украинца, и это четвертый результат.

Замыкает майскую пятерку самых популярных электромобилей на украинском рынке Chevrolet Bolt, в зачете этого автомобиля 29 регистраций.

В сегменте коммерческих авто доминировал Renault Kangoo Z.E. c 24 регистрациями. Всего в коммерческом сегменте было зарегистрировано в мае 32 электромобиля.

Электромобили в Украине

Продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, сократились на 1% – до 7 тыс. 455 единиц.

В частности, продажи легковых авто составили 7 тыс. 95 штук (из них новых только 9%), коммерческих - 359 штук (новых - 3%). Также был продан один электробус 2019 года выпуска.