7 быстрых и полезных идей для обеда "с собой"
Обед с собой – это сразу несколько преимуществ. Вам не нужно думать, куда бежать, чтобы купить еду, вы знаете, из чего приготовлен ваш личный обед и выбираете оптимальные для себя ингредиенты. Мы рассказывали, какие полезные тосты можно приготовить на завтрак, теперь – рецепты быстрого и полезного обеда с собой, сообщает Сегодня.
Хрустящий лаваш с овощами
Ингредиенты
- Тонкий лаваш – 1 шт.
- Помидор – 1 шт.
- Огурец – 1 шт.
- Моцарелла – по вкусу
- Капуста молодая – небольшой кусочек
- Зелень – любая
- Йогурт или сметана для смазывания лаваша
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Капусту и зелень мелко нарезать. Огурец, помидор нарезать соломкой, зелень мелко нарезать. Моцареллу натереть на терке.
- Разрезать лаваш на квадраты, немного смазать сметаной или йогуртом. Посолить, поперчить.
- Выложить начинку и завернуть лаваш.
- Обжарить лаваш на небольшом количестве масла с двух сторон.
Куриная запеканка с овощами
Ингредиенты
- Куриное филе – 500 г
- Морковь, лук – по 1 шт.
- Цветная капуста – 100 г
- Яйцо – 1 шт.
- Сыр нежирный 70 г
- Специи – по вкусу
Способ приготовление
- Курицу нарезать на мелкие кусочки, морковь и лук измельчить блендером или натереть.
- Все смешать вместе с яйцом, посолить и выложить на противень.
- Сверху выложить капусту и посыпать натертым сыром. Запекать при 180 градусах 40 минут.
Рубленые куриные котлеты с кабачком
Ингредиенты
- Куриное филе – 700 г
- Кабачок – 150 г
- Яйцо – 2 шт.
- Сметана – 1,5 ст. л.
- Сыр тертый – 50 г
- Кукурузный крахмал – 2 ст. л.
- Зелень, соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Кабачок натереть на крупной терке, посолить, оставить на 15 минут, отжать лишнюю жидкость.
- Филе мелко нарезать, добавить кабачок, яйца, сметану, сыр, крахмал, зелень, соль, перец. Перемешать.
- Обжарить на растительном масле с двух сторон.
Семга, запеченная с овощами (или любая другая рыба)
Ингредиенты
- Семга – 150 г
- Помидоры черри – 5 шт.
- Цветная капуста – 100 г
- Сок лимона – несколько капель
- Специи – по вкусу
Способ приготовления
- В форму для запекания положить помидоры, отваренные соцветия капусты. Посолить, сбрызнуть оливковым маслом.
- Сверху положить семгу и сбрызнуть соком лимона. Посолить, поперчить.
- Накрыть фольгой и запекать в духовке 20 минут при 220 градусах.
Салат с курицей и авокадо
Ингредиенты
- Куриное филе – 300 г
- Огурец, помидор, авокадо – по 1 шт.
- Салатные листья
- Йогурт – 2 ст. л.
- Неострая горчица – 1 ст. л.
- Дижонская горчица – 1 ч. л.
- Лимонный сок – несколько капель
- Смесь перцев, соль, зеленый лук – по вкусу
Способ приготовления
- Отварить филе в подсоленной воде до готовности примерно 20 минут. Остудить.
- Для заправки соединить горчицу, йогурт, лимонный сок, смесь перцев и соль.
- Мякоть авокадо, курицу, огурец и помидор нарезать кусочками. Добавить крупно порванные или порезанные листья салата, измельченный лук и заправку. Перемешать.
Кабачковые оладьи с овсянкой
Ингредиенты
- Кабачки – 2 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Овсяные хлопья – 5 ст. л.
- Чеснок – 2 зуб.
- Порошок карри – 1 ч. л.
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Кабачки очистить и натереть на средней терке, лишний сок отжать.
- Укроп мелко нарезать, чеснок пропустить через чесночницу.
- Добавить к кабачкам хлопья, яйцо, соль, перец, карри, чеснок и зелень, хорошо перемешать.
- Выложить на сковороду с маслом и жарить с двух сторон до румяной корочки.
Яичный рулет с тунцом
Ингредиенты на 1 порцию
- Яйцо – 2 шт.
- Сыр творожный – 100 г
- Тунец консервированный в собственном соку – 100 г
- Огурец – 30 г
Способ приготовления
- Смешать два яйца и пожарить блинчик. Смазать сыром блин, сверху разложить тунец, а затем огурец, порезанный на слайсы.
- Скрутить рулет, по желанию украсить зеленью.