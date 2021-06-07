Лукашенко лишили звания почетного доктора КНУ им. Шевченко

Ученый совет Киевского национального университета им. Тараса Шевченко лишил непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко звания почетного доктора вуза, сообщает Интерфакс-Украина.

"Только что на заседании Ученого совета университета Александра Лукашенко лишили звания почетного доктора КНУ им. Т. Шевченко", – пишут в соцсетях, связанных с вузом.

Как сообщалось, диплом почетного доктора Лукашенко вручил 5 ноября 2009 года на то время ректор вуза Леонид Губерский, а само звание ему было присвоено 2 ноября того же года.