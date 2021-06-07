Лукашенко лишили звания почетного доктора КНУ им. Шевченко

Лукашенко лишили звания почетного доктора КНУ им. Шевченко

Ученый совет Киевского национального университета им. Тараса Шевченко лишил непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко звания почетного доктора вуза, сообщает Интерфакс-Украина.

"Только что на заседании Ученого совета университета Александра Лукашенко лишили звания почетного доктора КНУ им. Т. Шевченко", – пишут в соцсетях, связанных с вузом.

Как сообщалось, диплом почетного доктора Лукашенко вручил 5 ноября 2009 года на то время ректор вуза Леонид Губерский, а само звание ему было присвоено 2 ноября того же года.

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