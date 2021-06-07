Гайтана удивила фанатов кардинальной сменой имиджа

Украинская певица Гайтана решила кардинально сменить имидж и поэтому появилась перед поклонниками в новом амплуа. Так, артистка обрезала волосы и перекрасила их, сообщает Обозреватель.

Соответствующее фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram . Фанаты оценили кадр и засыпали комплиментами звезду.

Так, у Гайтаны от природы длинные и кучерявые волосы. Но в этот раз певице захотелось перемен и поэтому она сделала максимальное короткое каре с челкой, а также покрасила волосы на оттенок темнее.

Гайтана обрезала волосы. Источник: instagram.com/gaitanamusic

Пользователям сети очень понравился новый имидж Гайтаны, и они оставили множество приятных комментариев под публикацией.