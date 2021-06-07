Глава МИД ответил на претензии РФ по форме сборной
Глава МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал претензии российских политиков из-за формы футбольной сборной Украины с картой страны, сообщает Корреспондент.
"Мне очень нравится новая форма нашей сборной. Всем, кто начал на нее шипеть, так режут глаз международно признанные границы или официальное приветствие нашего государства, могу сказать одно: мы не позволим оскорблять наши национальные символы. Слава Украине! Вместе к победе!", - написал Кулеба в Twitter.