В Украине адвокатам могут разрешить носить с собой оружие

Адвокатам в Украине могут разрешить носить с собой травматическое оружие. Верховной Раде рекомендуют принять за основу соответствующий законопроект №4612, сообщает Вести.

Закон предлагает предоставить право адвокату на приобретение, ношение, учет, хранение и применение устройств отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия.

"Цель законопроекта – повысить защиту адвокатов от возможных незаконных посягательств на их жизнь и здоровье при осуществлении профессиональной деятельности, ведь в последние годы количество нападений на адвокатов возросло", – говорится в сообщении.

Сообщается, что с 2013 по 2020 год в комитет поступило:

10 сообщений об убийствах адвокатов;

9 сообщений о покушении на жизнь;

57 сообщений о физической расправе;

59 сообщений об угрозах.

По результатам проверки, НААУ подтверждает 85% фактов нарушений прав и гарантий адвокатской деятельности.

Ассоциация адвокатов поддерживает предложенный проект закона, но отдельные положения нужно доработать, а именно порядок прекращения права на ношение оружия, расширение возможности приобретения такого оружия не только отечественного производства.