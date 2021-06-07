В Украине адвокатам могут разрешить носить с собой оружие
Адвокатам в Украине могут разрешить носить с собой травматическое оружие. Верховной Раде рекомендуют принять за основу соответствующий законопроект №4612, сообщает Вести.
Закон предлагает предоставить право адвокату на приобретение, ношение, учет, хранение и применение устройств отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия.
"Цель законопроекта – повысить защиту адвокатов от возможных незаконных посягательств на их жизнь и здоровье при осуществлении профессиональной деятельности, ведь в последние годы количество нападений на адвокатов возросло", – говорится в сообщении.
Сообщается, что с 2013 по 2020 год в комитет поступило:
- 10 сообщений об убийствах адвокатов;
- 9 сообщений о покушении на жизнь;
- 57 сообщений о физической расправе;
- 59 сообщений об угрозах.
По результатам проверки, НААУ подтверждает 85% фактов нарушений прав и гарантий адвокатской деятельности.
Ассоциация адвокатов поддерживает предложенный проект закона, но отдельные положения нужно доработать, а именно порядок прекращения права на ношение оружия, расширение возможности приобретения такого оружия не только отечественного производства.
"По результатам рассмотрения комитет рекомендует Верховной Раде принять проект закона №4612 за основу", – говорится в сообщении.