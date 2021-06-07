Зеленский в ближайшее время намерен собрать глав областей и облсоветов

В Днепре во вторник, 8 июня, состоится первое заседание палаты регионов Конгресса местных и региональных властей. Его проведет президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Обозреватель.

Конгресс местных и региональных властей во главе с Зеленским был создан президентом в конце февраля, а первое его заседание прошло 3 июня в Хмельницком.

"Президент завтра в Днепре соберет вторую палату Конгресса местных властей – палату регионов" , – сказал собеседник издания.

На нем, как сообщается, должно быть избрано руководство. По три представителя каждой из палат будут делегированы в Президиум.