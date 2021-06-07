Кабмин приостанавливал выплату карантинных 8 тысяч

С 24 мая не проводились выплаты государственной помощи предпринимателям и наемным работникам, деятельность которых была приостановлена в результате ужесточения карантинных ограничений в "красных" зонах. Они будут возобновлены с 7 июня, сообщает БизнесЦензор.

Об этом свидетельствует доклад премьер-министра Дениса Шмыгаля во время еженедельного совещания под руководством президента Владимира Зеленского по вопросу противодействия пандемии, передает пресс-служба главы государства.