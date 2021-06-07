Кабмин приостанавливал выплату карантинных 8 тысяч
С 24 мая не проводились выплаты государственной помощи предпринимателям и наемным работникам, деятельность которых была приостановлена в результате ужесточения карантинных ограничений в "красных" зонах. Они будут возобновлены с 7 июня, сообщает БизнесЦензор.
Об этом свидетельствует доклад премьер-министра Дениса Шмыгаля во время еженедельного совещания под руководством президента Владимира Зеленского по вопросу противодействия пандемии, передает пресс-служба главы государства.
"Уже осуществлена выплата материальной помощи в размере 8 тыс. грн ФЛП и работникам малых предприятий, деятельность которых пострадала от введения карантина в апреле этого года, на сумму 1,4 млрд грн. Средства получили 175 тысяч человек. Всего было зарегистрировано почти 340 тысяч заявок на получение такой помощи, остальные заявители начнут получать выплаты с 7 июня", – цитирует пресс-служба доклад Шмыгаля.