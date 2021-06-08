FIAT перестанет выпускать автомобили с ДВС

В последнее время многие автопроизводители объявили о своем переходе к будущему, основанному только на электричестве. Вслед за Honda и GM, о своем переходе на выпуск EV объявил FIAT, сообщает Обозреватель.

Итальянский автопроизводитель планируют поэтапно отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в период до 2030 года. Об этом рассказал﻿ генеральный директор Fiat и директор по маркетингу Stellantis Оливер Франсуа.

Новый FIAT 500 изначально создавался как электромобиль. Источник: FIAT

Идея перейти на электротягу стала результатом создания нового поколения модели FIAT 500e. Он первоначально был задуман исключительно как EV. По словам Оливер Франсуа: "Решение о запуске модели 500 только в электрическом варианте было принято до пандемии. Уже тогда мы были убеждены, что мир больше не может идти на "компромиссы". Фактически, изоляция была лишь последним из полученных нами предупреждений".

Компания хочет снизить стоимость электромобилей за счет дальнейшего развития аккумуляторных технологий и инфраструктуры зарядки. Теоретически это приведет к появлению электромобилей, которые будут стоить и работать так же, как их бензиновые аналоги, а также к наличию легкодоступной сети быстрой зарядки для всех, независимо от местоположения. Со стороны Fiat это потребует больших усилий, но они уверены, что справятся с этой задачей.

Компания хочет снизить стоимость EV за счет дальнейшего развития аккумуляторных технологий и инфраструктуры зарядки. Источник: FIAT

Вдобавок к этому FIAT намерен переоборудовать крышу своей фабрики Lingotto в Турине, где расположен заброшенный испытательный полигон, в крупнейший висячий сад в Европе, в котором будет более 27 тысяч различных растений. Это не только снизит количество вредных выбросов в атмосфере города, но и разнообразит местную флору и фауну.