Чехия приняла Тихановскую как главу Беларуси

Сенат парламента Чехии принял лидера белорусской оппозиции и бывшего кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую как главу белорусского государства. Об этом заявил спикер чешского сената Милош Выстрчил, сообщает Лента.Ру.

"Выборы президента Беларуси, прошедшие в августе 2020 года, были несвободными, несправедливыми и противозаконными. То, что Сенат пригласил в Чехию в качестве своего главного гостя Светлану Тихановскую, воспринимаю как то, что чешский Сенат и лично я считаем ее президентом Беларуси", — сказал политик.

Известно, что на встрече с чешскими сенаторами Тихановская обсуждала возможность помощи белорусской оппозиции с чешской стороны.

За три дня до этого Тихановская прибыла с визитом в Варшаву, где встретилась с президентом Польши Анджеем Дудой. На встрече обсуждалась ситуация вокруг задержания Романа Протасевича, основателя Telegram-канала Nexta, который в Беларуси признан экстремистским. По итогам встречи Анджей Дуда подчеркнул, что Польша нуждается в независимости Беларуси.