В Луганской области задержали агента ФСБ, который планировал теракт

В Луганской области правоохранители предотвратили попытку совершения террористического акта и задержали агента ФСБ Российской Федерации. Об этом, со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора, сообщает Интерфакс-Украина.

"По данным следствия, гражданин Украины проходил военную службу в рядах так называемой "народной милиции ЛНР" и с 2020 года был завербован сотрудниками ФСБ РФ для выполнения разведывательно-подрывной деятельности на территории Украины. С целью выполнения задания он через пособников пытался получить секретную информацию научного института г. Харьков по новейшей военной технике и программам разработок использования беспилотных летательных аппаратов, однако один из его сообщников в феврале 2021 году был задержан", - указывается в сообщении.

Мужчина, продолжая свою противоправную деятельность, прибыл с территории РФ в г. Северодонецк, где планировал совершить террористический акт, заложив подготовленное кураторами ФСБ взрывное устройство в автомобиль руководителя института.

Правоохранители задержали гражданина после закладки и попытки приведения в действие взрывчатки.

Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении оконченного покушения на совершение террористического акта (ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 258 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.