Украинцы смогут наблюдать "огненное кольцо" солнечного затмения

Кольцевое солнечное затмение происходит так же как и полное, но Луна при этом на большем расстоянии от Земли, поэтому не заслоняет Солнце полностью, оставляя "огненное кольцо" вокруг себя, сообщает Укринформ.

Когда наблюдаете за Солнцем, надо защищать глаза - и солнцезащитные очки, вопреки своему названию, здесь не помогут. Нужны специальные светофильтры из инструментария астронома или сварщика - или хотя бы старое-доброе закопченное на свечке стекло, рентгеновская или фотоаппаратная пленка. Риск повредить сетчатку возникает при длительном наблюдении или пользовании неспециализированной оптикой: биноклями, прицелами, телескопами и т.д.