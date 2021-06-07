В Китае нервно отреагировали на годовщину событий на площади Тяньаньмэнь

Китайская социальная сеть и платформа электронной коммерции Xiaohongshu, также известная как Little Red Book, привлекла внимание китайских властей из-за поста, который она опубликовала 4 июня в день годовщины событий на пекинской площади Тяньаньмэнь, сообщает Интерфакс-Украина.

"Скажите громко, какой сегодня день?" - написала компания в минувшую пятницу в китайской соцсети Weibo.

К полуночи того же дня страница стартапа, инвесторами которого являются Alibaba Group Holding Ltd. и Tencent Holdings Ltd., была удалена с платформы. На нее было подписано 14 млн человек.

По информации WSJ, Xiaohongshu сотрудничает с Администраций киберпространства Китая в проведении расследования инцидента.

Неизвестно, какие цели преследовал пост компании, однако один из собеседников WSJ сказал, что речь не шла о годовщине событий 1989 года. В последние месяцы Xiaohongshu по пятницам публиковала аналогичные сообщения в честь предстоящих выходных.

WSJ не смогла связаться ни с пресс-службой Xiaohongshu, ни с Администраций киберпространства Китая, чтобы получить комментарий.

Расследование китайских властей может осложнить возможные планы стартапа провести листинг в США. В марте издание The Information сообщило, что компания наняла главным финансовым директором бывшего топ-менеджера Citigroup Inc. и вела переговоры с несколькими банками о проведении IPO, рассчитывая на оценку в более $10 млрд. В Xiaohongshu опровергли планы проведения IPO.

Стартап, основанный в 2013 году, имеет более 100 млн активных подписчиков. Это одно из наиболее популярных приложений среди молодых пользователей в Пекине и Шанхае.

Власти Китая 4 июня 1989 года подавили студенческие выступления в Пекине с требованиями демократизации жизни, в результате чего, по официальным данным, погибло около 240 человек, 7 тыс. получили ранения и травмы.

Правительство Китая пытается пресекать проведение мероприятий в честь годовщины событий 1989 года, отмечает WSJ. В последние годы интернет-регуляторы усиливают контроль в преддверии 4 июня. Посты, в которых упоминается дата, имена или публикуются фотографии и картинки, связанные с этими событиями, автоматически удаляются.

В этом году, как и ранее, несколько иностранных посольств в Китае, включая британское посольство, в честь годовщины опубликовали на своих страницах в Weibo картинки с зажженной свечой. Посты были вскоре удалены.