Украину целую неделю будут заливать дожди

Текущая неделя в Украине принесет много дождей. Осадки ожидаются во всех регионах. И если в начале неделю будут лить ливни, то к выходным - уже небольшие дожди. Местами потеплеет до +26, сообщает УНИАН.

По уточненному прогнозу погоды﻿ 7 июня, в Украине воздух прогреется до +23°...+25°.

Во вторник, 8 июня, ливни ожидаются практически по всей стране. Сухая погода будет лишь в западных областях и Крыму. Местами потеплеет до +26°.

9 июня погода будет практически такой же. В Житомирской, Донецкой, Херсонской областях и в Крыму ожидаются грозы. Сухо будет лишь в Ивано-Франковской, Хмельницкой и Львовской областях.

В четверг, 10 июня, ливни ожидаются практически по всей стране. Лишь во Львовской области осадки маловероятны. В Черниговской, Херсонской областях и в Крыму - грозы. Немного похолодает. Воздух в этот день прогреется до +24°.

Последний рабочий день на этой неделе будет очень дождливым. Осадки ожидаются во всех областях. В Черниговской и Ивано-Франковской областях - грозы. На остальной территории ожидаются ливни, на юге страны - небольшие дожди.

На выходных, 12 и 13 июня, осадки продолжатся, однако уже не будут такими интенсивными. В субботу и воскресенье также потеплеет по всей стране. Местами столбики термометров покажут +23°...+26°.