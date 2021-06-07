Россиянам весь день крутят сериалы от "Квартала"

В дневном эфире российского телеканала СТС транслируют исключительно сериалы производства студии "Квартал 95", основателем которой является нынешний президент Владимир Зеленский. Против российского телеканала ранее были введены санкции, сообщает Деловая столица.

Об этом свидетельствуют с сайта телеканала.

Так, в промежутке с 8:30 утра до 19:00 в нон-стоп режиме показывали 16 серий сериала "Папик". А с 19:00 до 19:40 состоялась премьера 1-й серии сериала "100 000 минут вместе".

В СНБО заявили, что Совет не будет расследовать, как компания, среди основателей которой был Владимир Зеленский, продала телеканалу "СТС" сериал "Папик".

В апреле второй сезон телесериала "Папик" вошел в ТОП-5 лучших программ российского телевидения.

Ранее стало известно, что телеканал "СТС" запускает аналог украинского юмористического шоу "Лига смеха", кастинг команд стартовал 25 января. Автором программы является студия "Квартал 95". Шоу было создано еще в 2015 году. Сначала ведущим был Владимир Зеленский, а после его "повышения" до президента Украины — Евгений Кошевой. В 2020 году на зимнем кубке проект вел музыкант Потап (Алексей Потапенко).

Свои заявки на участие в кастинг-фестивале подавали команды с оккупированных территорий Украины.

В студии заявили, что дистрибуцией продукции "Квартала" занимается шведская компания Eccho Rights.