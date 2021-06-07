В Киеве подростки устроили "сеанс буллинга" девочке

В Киеве подростки на глазах у всех били яйца на голове 12-летней девочки, издевались над ней и снимали все происходящее на телефон. У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. Девочка получает угрозы, а полиция бездействует, сообщает РБК-Украина.

Детали происшествия рассказала на своей странице Facebook правозащитница и лидер женского движения "За Будущее" Ирина Суслова.

Что случилось с 12-летней Катей

Инцидент произошел 25 мая в центре Киева. 12-летнюю Катю знакомые позвали погулять в районе Почтовой площади. Однако в компании девочку ожидало жуткое испытание.

"Знакомые решили устроить так называемый "слив" и разбить сырые яйца об ее голову, обижая и унижая публично. Ее 7 раз ударили по голове, и к счастью, она смогла добраться домой и лечь спать. Позже я получила несколько видео от своего старшего сына, которые начали публиковать по разным каналам, хвалясь публичным буллингом и нападением. Как оказалось, 6 подростков договорились заранее, купили яйца, позвали Катю гулять. Когда они встретились, то отобрали телефон, начали унижать и напали, снимая все на свои телефоны. У Кати зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга" , - рассказала об инциденте мама девочки Дарья Судакова.

Девочке начали приходить угрозы

Родители обратились в полицию и написали заявление и уже известны имена и контакты детей, которые совершили буллинг. Однако пострадавшая девочка продолжает получать угрозы и по словам мамы девочки, в переписках видно, что подростки решили затравить Катю и продолжать буллинг.

"Заявление подано в полицию 27 мая. Я подключила друга-адвоката, который едет коммуникацию с полицией и выясняет информацию о всех участниках. Я хочу, чтобы полиция сделала свою работу в этом деле должным образом и обеспечила неотвратимость наказания для все виновных" , - добавила Судакова.

Полиция открывать дело не спешит

Как сообщила Ирина Суслова, в Подольском управлении полиции дело до сих пор не открыто. Она добавила, что готовится официальный запрос в МВД по поводу этой ситуации, а также к Уполномоченному по правам детей Николаю Кулебе.