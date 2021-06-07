На Волыни полицейские задержали священника в женской одежде

На волынской трассе вблизи города Рожище полиция задержала мужчину в женской одежде. Он был в кофте, лосинах, балетках и одноразовых перчатках, сообщает Zaxid.net.

Правоохранители обнаружили, что мужчина является священником одного из местных храмов Православной церкви Московского патриархата.

В то же время Волынская епархия УПЦ МП заявила, что задержанный уже давно считается внештатным священником и нигде не правит службу.

Сам мужчина называл себя «баптистом». Священника обнаружили после того, как полиция решили проверить авто, стоявшее вдоль дороги.

Неподалеку от машины правоохранители и увидели мужчину.

На видео слышно, как сотрудники полиции расспрашивали мужчину, кто он такой и что делает в женской одежде.

Но мужчина не смог объяснить, что делает — на большинство вопросов отвечал, что это «конфиденциальная информация».

Священник также спросил, нарушил ли он что-то, на что страж порядка ответил: «один вид мне уже очень нравится».

В пресс-службе Нацполиции Волыни подтвердили, что такой инцидент действительно был, и рассказали, что священника отпустили после установления личности.

«Мужчину доставили в отделение полиции, поскольку он показался подозрительным. Там его личность установили. Впрочем, из-за отсутствия состава правонарушения мужчину отпустили», - рассказала пресс-секретарь полиции Ольга Бузулук.

Прессекретарь Волынской епархии УПЦ МП Виктор Анипко рассказал, что задержанный мужчина имеет проблемы с психикой и из-за этого его уже давно отстранили от служб в церкви.

Впрочем, Анипко не назвал точную дату отстранения и приход, где мужчина нес службу.