"Дякуємо Президенту": в Кривом Роге готовятся к визиту Зеленского

Во вторник, 8 июня, должна состояться рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского в Днепропетровскую область, сообщает Сайт Кривого Рога.

Президент Украины примет участие в заседании Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины.

В то же время накануне в соцсетях появилась информация о том, что одним из пунктов в программе рабочей поездки Главы государства на Днепропетровщине, является Кривой Рог, в частности, один из объектов президентского проекта "Большая стройка" - стадион Металлург.

Несмотря на это, криворожане уже наблюдают за работой коммунальных служб (покос газонов, уборка тротуаров пылесосом), которую по традиции связывают с подготовкой к визиту Главы государства в родной город.

На данный момент официального подтверждения этой информации нет, а в пресс-службе ОГА корреспонденту объяснили, что аккредитация представителей СМИ осуществляется исключительно на заседание Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины.

Благодаря Днепропетровской ОГА, объекты президентской программы "Большая стройка" сегодня трудно не заметить - ограждения по периметру строительных площадок на стадионах "Спартак" и "Металлург" обклеены "фирменными" плакатами.

Кроме этого, по городу можно увидеть билборды об объектах президентской "Большой стройки" в Кривом Роге. В частности, возле стадиона Металлург и сразу два - под окнами родного дома Владимира Зеленского.

Там же, под окнами родительской квартиры Владимира Александровича а ещё возле ДК "Металлургов" можно увидеть билборды с благодарностью за авиарейсы из Киева в Кривой Рог. За это благодарят лично Президента Украины.

Напомним, в августе минувшего года криворожские журналисты не смогли аккредитоваться на мероприятия в рамках рабочего визита Президента Владимира Зеленского.